Bursa'da sokak ortasında kız kavgası: Mahalleli hem izledi hem kaydetti Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından birbirine tekme tokat saldıran gençler, anbean görüntülendi.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde bir grup genç birbirini fena dövdü...

Araçla ilerleyen bir grup genç, sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aracı durduran kişi, araçtan indirdiği kız arkadaşlarına yumruk atarak saldırdı.

Araya girenler kızları sakinleştirdi

Kız arkadaşları da kendisine tekme ve yumruklar savurdu. Bir kişinin tarafları ayırmasıyla tansiyon düşerken, gençlerin sokağı ringe çevirdiği anlar kameraya anbean yansıdı. Olayda yaralanan olmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)