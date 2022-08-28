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    Bursa’da, sokak ortasında pompalı ile ateş ettiler

    Düğün sonrası pompalı tüfekle ateş açmaya çalışan bir şahıs, başaramayınca tüfeği yanındakine verdi. Şahsın havaya ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • 28.08.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 10:13
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    Bursa’da, sokak ortasında pompalı ile ateş ettiler

    Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı İncirli Caddesi'nde bir düğün sonrasında, magandalar pompalı tüfek ile sokağın ortasına geldi.

    Kimliği bilinmeyen bir kişi, uzun süre pompalı tüfek ile uğraşıp ateş etmeye çalıştı.

    Kalabalık olan bölgede ateş etmek için uğraşan şahıs başaramayınca, tüfeği yanındaki başka bir maganda devraldı.

    Olay anları kamerada

    İHA’nın haberine göre; havaya tek el ateş eden şahsın o anları, evinin penceresinden olayı izleyen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Pompalı tüfekle magandalık yapan şahıslar, ateş ettikten sonra kalabalığın arasına geri döndü.

    Bursa’da, sokak ortasında pompalı ile ateş ettiler ViDEO

    Bursa’da, sokak ortasında pompalı ile ateş ettiler #1

    Bursa’da, sokak ortasında pompalı ile ateş ettiler #2

    Bursa’da, sokak ortasında pompalı ile ateş ettiler #3


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