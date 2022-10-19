Benzin almaya gittiği sırada boğazına incir çekirdeği kaçan Osman Yılmaz, istasyon çalışanlarının müdahalesiyle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

Heimlich manevrası yine hayat kurtardı...

Bu kez görüntülerin adresi Bursa...

Benzin almak için gittiği istasyonda soluk borusuna incir çekirdeği kaçan 64 yaşındaki Osman Yılmaz, bir anda nefessiz kaldı.

Heimlich manevrasıyla kurtuldu

O anları gören istasyon çalışanları yardıma koşarak Yılmaz'a Heimlich manevrası uyguladı.

Yapılan müdahale ile kurtulan Yılmaz'ın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da soluk borusuna çekirdek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtuldu VİDEO



Taburcu edildi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Yılmaz'ı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın aktarımına göre; tedavinin ardından taburcu edildi.



















