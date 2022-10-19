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    Bursa'da soluk borusuna çekirdek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtuldu

    Benzin almaya gittiği sırada boğazına incir çekirdeği kaçan Osman Yılmaz, istasyon çalışanlarının müdahalesiyle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
    • 19.10.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 14:38
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    Bursa'da soluk borusuna çekirdek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtuldu

    Heimlich manevrası yine hayat kurtardı...

    Bu kez görüntülerin adresi Bursa...

    Benzin almak için gittiği istasyonda soluk borusuna incir çekirdeği kaçan 64 yaşındaki Osman Yılmaz, bir anda nefessiz kaldı.

    Heimlich manevrasıyla kurtuldu

    O anları gören istasyon çalışanları yardıma koşarak Yılmaz'a Heimlich manevrası uyguladı.

    Yapılan müdahale ile kurtulan Yılmaz'ın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

    Bursa'da soluk borusuna çekirdek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtuldu VİDEO

    Bursa da soluk borusuna çekirdek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtuldu #1

    Taburcu edildi

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Yılmaz'ı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; tedavinin ardından taburcu edildi.

    Bursa da soluk borusuna çekirdek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtuldu #2

    Bursa da soluk borusuna çekirdek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtuldu #3

    Bursa da soluk borusuna çekirdek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtuldu #4

    Bursa da soluk borusuna çekirdek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtuldu #5



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