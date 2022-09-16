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    Bursa'da soluk borusuna süt kaçan bebek kurtarılamadı

    İnegöl ilçesinde annesi tarafından emzirilip beşiğine konulan bebeğin genzine süt kaçtı. Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybederken, aile sinir krizi geçirdi.
    • 16.09.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 16:19
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    Bursa'da soluk borusuna süt kaçan bebek kurtarılamadı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

    Yeniceköy Mahallesi 443'üncü Sokak'ta yaşanan olayda, anne Sema D., 4 aylık bebeği Amine'yi emzirmeye başladı.

    Anne, doyurduktan sonra beşiğine yatırdığı bebeğinin bir süre sonra hareket etmediğini fark etti.

    Soluk borusuna süt kaçtı

    Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, soluk borusuna kaçan süt nedeniyle nefessiz kalan bebeğe kalp masajı yaptı.

    Ambulansa alınan bebek, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.

    Minik bebek kurtarılamadı

    1 saat süren müdahaleye rağmen bebek hayatını kaybetti. Acı haberle anne ve baba sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

    Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Bursa da soluk borusuna süt kaçan bebek kurtarılamadı #1

    Bursa da soluk borusuna süt kaçan bebek kurtarılamadı #2

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    Bursa da soluk borusuna süt kaçan bebek kurtarılamadı #4


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