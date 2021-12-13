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    Bursa’da, sosyal medyada 1 milyon lira dolandıran 7 kişi yakalandı

    Banka ve kredi kurumlarını aracı olarak kullanıp sahte sosyal medya hesaplarıyla 21 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 7 kişi, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 14:34
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    Bursa’da, sosyal medyada 1 milyon lira dolandıran 7 kişi yakalandı

    Bursa’da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sosyal medya hesapları açarak takipçi sayısı yüksek olan kurum ve kişileri reklam karşılığında dolandıran 7 kişinin yakalanması için harekete geçti.

    Baş şüpheli S.Ö.'nün (31), sosyal paylaşım platformlarında bulunan sahte hesaplarla yüksek sayıda takipçileri bulunan hesaplarla iletişime geçtiği öğrenildi.

    SAATLERCE TELEFON İLE KONUŞTU

    İletişim kurduğu hesaplarla sanal ortamda konuşup kurmuş olduğu sahte iş yeri hesaplarının reklamını yapmak istediğini, daha sonrasında teklifi kabul eden kişilerle telefon üzerinden saatlerce konuştuğu belirtildi.

    PARA TRANSFERİ UYGULAMASI KULLANDI

    Özel bir para transferi uygulamasını aracı olarak kullanan S.Ö.’nün, uygulama üzerinden kişileri telefonla oyalayıp bir anlık boşluklarından faydalanarak hesaplarındaki paraları kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

    Şüpheli şahsın, bu şekilde bir ay içerisinde 21 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

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    OPERASYON DÜZENLENDİ

    Durum üzerine harekete geçen ekipler, baş şüpheli S.Ö. ve beraberinde bulunan 6 kişiyi düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete getirdi.

    3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    İfadeleri alınan 7 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.Ö. ve beraberindeki B.T. (31), Ö.K. (32) ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçuyla adliyeye sevk edildi.

    Bursa’da, sosyal medyada 1 milyon lira dolandıran 7 kişi yakalandı #2

    Bursa’da, sosyal medyada 1 milyon lira dolandıran 7 kişi yakalandı #3

    Bursa’da, sosyal medyada 1 milyon lira dolandıran 7 kişi yakalandı #4

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    Bursa’da, sosyal medyada 1 milyon lira dolandıran 7 kişi yakalandı #6

    Bursa’da, sosyal medyada 1 milyon lira dolandıran 7 kişi yakalandı #7

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