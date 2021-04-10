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- Bursa'da sosyal mesafesiz düğün eğlencesi tepki çekti
Bursa'da sosyal mesafesiz düğün eğlencesi tepki çekti
Düğün öncesinde sokakta bir araya gelenlerin sosyal mesafesiz ve maskesiz halayı, görenlerin tepki göstermesine neden oldu.
- İHA
- 10.04.2021 - 10:51
- Güncelleme : 10.04.2021 - 11:02
Bursa'nın Osmangazi İlçesi elmasbahçeler Mahallesi'nde bir düğün cemiyeti öncesinde onlarca vatandaş gelin alma merasimi için sokakta buluştu.
Bir araya gelen ekip, sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz bir şekilde dakikalarca halay çekti.
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyerek davul zurna eşliğinde dans eden düğüncüler, vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepki çekti.
Bursa'da sosyal mesafesiz düğün eğlencesi tepki çekti ViDEO