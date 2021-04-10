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Bursa'da sosyal mesafesiz düğün eğlencesi tepki çekti

Bursa'da sosyal mesafesiz düğün eğlencesi tepki çekti

Düğün öncesinde sokakta bir araya gelenlerin sosyal mesafesiz ve maskesiz halayı, görenlerin tepki göstermesine neden oldu.