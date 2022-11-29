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    Bursa'da suç makinesi sonunda tutuklandı

    Bursa’da toplamda 62 suç kaydı, 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 17 hırsızlık suçundan aranması olan 21 yaşındaki suç makinası, polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 14:04
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    Bursa'da suç makinesi sonunda tutuklandı

    Bursa’nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan iş yerlerinden, çelik kasa, oto, otodan hırsızlık ve kasten yaralama olayları olmak üzere toplamda 17 suçtan aranan 21 yaşındaki M.A.’nın, daha önceden de çeşitli suçlardan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

    230 kamera incelendi

    Şüphelinin iş yerlerinden hırsızlık yapmadan önce araç çaldığı ve çalıntı plaka takarak olayları gerçekleştirdiği belirlenerek 230 güvenlik kamerası incelemeye alındı.

    Toplamda 62 adet suç kaydı bulunan M.A., Şirinevler Mahallesi'ndeki ikametine düzenlenen baskın sonucu yakalanarak emniyete götürüldü.

    Bursa da suç makinesi sonunda tutuklandı #1

    Cezaevine gönderildi

    Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız silah ele geçirilirken çalıntı olduğu belirlenen malzemelere el konularak sahiplerine teslim edildi.
    Olayları gerçekleştiren M.A.’ya yardım ve yataklık eden ve önceden yakalanan 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa'da suç makinesi sonunda tutuklandı VİDEO

    Bursa da suç makinesi sonunda tutuklandı #2

    Bursa da suç makinesi sonunda tutuklandı #3

    Bursa da suç makinesi sonunda tutuklandı #4


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