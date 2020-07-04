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    Bursa'da sürücüler yol verme kavgasına düştü

    Levyeli ve sopalı kavga anbean kameralara yansırken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.
    • İHA
    • 04.07.2020 - 11:21
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    Bursa'da sürücüler yol verme kavgasına düştü #1

    Kavganın adresi Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Sanayi Bölgesi...

    Yol verme kavgasında iki araçta bulunan toplam 5 kişi, ellerine aldıkları levye ve demir sopalarla birbirlerine saldırdı.

    KAVGA ANI KAMERADA

    Kavgada levyelerle araçlara da zarar veren iki grubun o anları ise başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

    Bursa'da sürücülerin levyeli sopalı yol verme kavgası İZLE

    Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.

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