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- Bursa'da sürücüler yol verme kavgasına düştü
Bursa'da sürücüler yol verme kavgasına düştü
Levyeli ve sopalı kavga anbean kameralara yansırken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.
- İHA
- 04.07.2020 - 11:21
Kavganın adresi Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Sanayi Bölgesi...
Yol verme kavgasında iki araçta bulunan toplam 5 kişi, ellerine aldıkları levye ve demir sopalarla birbirlerine saldırdı.
KAVGA ANI KAMERADA
Kavgada levyelerle araçlara da zarar veren iki grubun o anları ise başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
Bursa'da sürücülerin levyeli sopalı yol verme kavgası İZLE
Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.