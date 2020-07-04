Bursa'da sürücüler yol verme kavgasına düştü

Levyeli ve sopalı kavga anbean kameralara yansırken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

Kavganın adresi Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Sanayi Bölgesi...

Yol verme kavgasında iki araçta bulunan toplam 5 kişi, ellerine aldıkları levye ve demir sopalarla birbirlerine saldırdı.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavgada levyelerle araçlara da zarar veren iki grubun o anları ise başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Bursa'da sürücülerin levyeli sopalı yol verme kavgası İZLE

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.