Bursa'da sürücülerin yol verme kavgasında sopalar konuştu Nilüfer ilçesinde iki sürücü arasında çıkan sopalı yol kavgası, çevredekiler tarafından anbean kaydedildi.

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İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ilerleyen iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

Sürücüler arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle kavgaya dönüştü.

SOPAYLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Sürücüler ellerine aldıkları sopalarla kavga etmeye başladı.

Kavga eden sürücüler bir anda yeşillik alana yuvarlandı.

KAVGA ANI KAMERADA

O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kamera ile saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)