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    Bursa'da sürücülerin ‘yol verme’ tartışması

    İki sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle alevlenmeden biten tartışma kameralara yansıdı.
    • 03.08.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 10:00
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    Bursa'da sürücülerin ‘yol verme’ tartışması

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda, iki sürücü birbirine girdi.

    Tartışma ‘niye yol vermiyorsun’ ile başladı, ağız dalaşına dönüştü.

    Diğer sürücüler araya girdi

    Bunu gören diğer sürücüler de olayın daha beter hale gelmemesi için araya girdi.

    Tartışma anı bir başka sürücü tarafından cep telefonuna kaydedilirken, taraflar uğraşlar sonucu kendi yoluna gitti.

    Bursa'da sürücülerin ‘yol verme’ tartışması VİDEO

    Bursa da sürücülerin ‘yol verme’ tartışması #1

    Bursa da sürücülerin ‘yol verme’ tartışması #2

    Bursa da sürücülerin ‘yol verme’ tartışması #3


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