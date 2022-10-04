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    Bursa'da tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu

    Evinin penceresinden tabanca ile havaya ateş eden Kadir A., kendisini uyaran komşusu Mesut Kılınç'ı sokak ortasında bacağından vurdu
    • 04.10.2022 - 07:51
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    Bursa'da tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu

    Saat 01.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde Mesut Kılınç, Yargı Sokak'taki evinin karşısındaki apartmanda pencereye çıkarak tabanca ile havaya ateş eden komşusu Kadir A.'yı sokağa çıkarak uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma Kadir A.'nın da sokağa çıkması üzerine kavgaya dönüştü.

    Kullandığı silahla komşusunu bacağından vurdu

    Kadir A., diğer mahalle sakinlerinin de tepki göstererek kavgaya karışmasıyla birlikte yanında bulunan tabanca ile Mesut Kılınç'a ateş açtı. Bacağından vurulan Kılınç kanlar içinde yere yığılırken, Kadir A. sokakta bulunan aracına binerek olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kılınç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa da tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu #1

     

    Mahalle sakinleri, şüphelinin ailesine tepki gösterdi

    DHA'nın haberine göre; Şüpheli Kadir A.'nın evinin önünde toplanan bir grup mahalleli, şüphelinin evde saklandığını iddia ederek binaya girmeye çalıştı. Polis ekipleri, Kadir A.'nın ailesine de tepki gösteren kalabalık grubu güçlükle sakinleştirerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde incelemede bulunan ekipler, Kadir A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa da tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu #2

    Öte yandan tedavi altına alınan Mesut Kılınç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Kadir A. ise 1 saatlik çalışmanın ardından Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

     

    Bursa da tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu #3

    Bursa da tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu #4

    Bursa da tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu #5

    Bursa da tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu #6


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