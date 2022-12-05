Bursa’da taciz ettiği kadını sürükledi, 10 yıl hapis cezası aldı

Sokakta oğlu ile birlikte yürüyen kadını otomobille takip edip, sözlü tacizde bulunduğu, tepki gösterince de aracıyla sürüklediği gerekçesiyle tutuklanan sanık, 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde güzellik uzmanı olan 26 yaşındaki Büşra P., ağustos ayında oğlu ile gece saatlerinde Çarşamba Caddesi’ndeki nöbetçi eczaneden ilaç alıp, kaldırımdan evine doğru yürümeye başladı.

Genç kadın, peşinden bir aracın geldiğini fark etti.

Taciz etti, otomobiliyle sürükledi

Büşra P.’nin yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü Kazım Durmuş (57), kadına sözlü tacizde bulundu.

Büşra P., o sırada kendisini telefonla arayan annesine de durumu anlattı.

Tacizlerine devam eden Durmuş, otomobilin camından içeriye elini sokarak yakasından tutan Büşra P.’yi yaklaşık 50 metre sürükledi.

2 ayda toparlanabildi

Oğlunun gözleri önünde yaralanan Büşra P., ihbar üzerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Göğüs bölgesinden yaralanan ve sol elinin orta parmak kemiği kırılan Büşra P., yaklaşık iki ayda sağlığına kavuştu.

Tutuklandı

Büşra P., kendisine tacizde bulunan Durmuş'tan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Kazım Durmuş, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘adam öldürmeye teşebbüs, hakaret, cinsel taciz' suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan iki çocuk babası Kazım Durmuş, hakim önüne çıktı.

Tahliyesini istedi

Duruşmaya Büşra P., Kazım Durmuş ve sanık avukatları katıldı.

Sanık Kazım Durmuş, taciz etmediğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

“Kimse bana yardımcı olmadı”

Büşra P. ise olay gecesini şöyle anlattı:

“Oğlumla birlikte Çarşamba Caddesi'nde bulunan nöbetçi eczaneye gittim. Çıktıktan sonra çok yakın bir yerden bir araç beni takip etmeye başladı. 6 yaşındaki oğlumu arada bir kucağıma aldım. Elimde poşetler vardı. Araçla takip edilmemden dolayı bağırdım. Kimse bana yardımcı olmadı. Daha sonra annem telefonla aradı. Ona söyledim. Yanıma gelince, durumu fark edince bayıldı. Sanık aracından bana sözlü tacizde bulunup hakaret ederek, ‘Bu saatte burada ne işiniz var’ dedi.”

Olaydan sonra tedavi gördüğünü belirten Büşra P., 20 bin lira tedavi masrafının olduğunu söyledi.

10 yıl 4 ay hapis

DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Kazım Durmuş'a ‘öldürmeye teşebbüs, hakaret, cinsel taciz’ suçlarından toplam 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.