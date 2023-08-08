Bursa'da takla atan araçta 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara kara yolunda Oylat'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Serdar E. (41) yönetimindeki otomobil köprü üzerinde kara yolları tarafından bakım çalışması nedeniyle konulan kum birikintisine çarparak takla attı.
Ters dönen araçta sürücü ile birlikte eşi Sema E. (45), çocukları Onurhan Talha E. (15), Zeynep Ülküm E. (11) ve Yavuz Selim E. (5) yaralandı.
Tedavi altına alındılar
Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'de kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.