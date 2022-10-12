Bursa'da takla atan araçta, şoförün eşi ve çocukları yaralandı

Bursa'da takla atan araçta, şoförün eşi ve çocukları yaralandı

Nilüfer ilçesinde ilerleyen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada takla ata atan otomobil sürücüsünün burnu dahi kanamazken, araçta bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde korkunç bir kaza yaşandı.

İzmir Yolu Caddesi'nde ilerleyen Utku Berk K. kontrolündeki otomobil, şerit değiştirmek üzereyken yanında ilerleyen Nevzat Ş. idaresindeki araca vurdu.

Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil, ilk olarak Yakup Emre K. şoförlüğündeki araca ardından da kaldırıma çarpıp takla attı.

Eşi ve 2 çocuğu yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilde baba Nevzat Ş.’nin burnu bile kanamazken, yanında bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan aile, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralılar tedavi altında

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis meydana gelen kazayla ilgili tahkikat başlatırken, yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.