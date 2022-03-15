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    Bursa'da takla atan otomobilde can verdiler

    Buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaçlara çarparak takla attı. 50 metre savrulan araçtaki Hicret Er ve Serdar Demir isimli şahısların hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 09:04
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    Bursa'da takla atan otomobilde can verdiler

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, Hicret Er idaresindeki otomobil, iddiaya göre gizli buzlanma ve aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıktı.

    Kaldırıma ve ağaçlara çarpan otomobil, takla attı.

    TAKLA ATAN OTOMOBİL 50 METRE SAVRULDU

    50 metre savrulan araçtaki 2 kişi, bulundukları yere sıkıştı.Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Er ve yanındaki Serdar Demir'i kurtarmak için çalışma başlattı.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Otomobilin kapıları kesilerek çıkartılan Er ile Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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