Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü Bursa'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

DHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Ahmet Gürle (59) idaresindeki otomobil, saat 13.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Metrelerce savrularak yoldan çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü can verdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ahmet Gürle'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan eşi Necmiye Gürle (58) ile Semra Tepeler (54), ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Gürle'nin cenazesi Orhangazi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.