Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
DHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Ahmet Gürle (59) idaresindeki otomobil, saat 13.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Metrelerce savrularak yoldan çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü can verdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ahmet Gürle'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan eşi Necmiye Gürle (58) ile Semra Tepeler (54), ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Ahmet Gürle'nin cenazesi Orhangazi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ile ilgili soruşturma başlatıldı.