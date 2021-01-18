Bursa’da takside alkol alırken yakalandı

Hastaneye gideceğini söyleyip, yolda durdurduğu ticari taksinin içerisinde alkol alırken polis çevirmesine takılan genç kadına, 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde bulunan uygulama noktasında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları bir ticari taksinin içerisinde müşteri olduğunu fark etti.

Polis ekiplerinin “Neden dışarıdasınız?” sorusu üzerine "Hastaneye gidiyorum." diyen kadının, izin belgesi olmadığı ortaya çıktı.

15 DAKİKA SONRA İNDİ

Bu sırada aracın içerisine bakan ekipler, R.Ö.’nün elinde alkol bardağı olduğunu ve içinin de dolu olduğunu gördü. İdari ceza uygulanmak üzere taksiden inmesi istenilen R.Ö., ekiplere direnerek inmek istemedi.

Yaklaşık 15 dakika süren ikna çabasının ardından genç kadın, taksiden indirildi.

“ÜZERİMİ ARADILAR BİR ŞEY ÇIKMADI”

“Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak” suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulanan genç kadın, geldiği taksiye yeniden binerek bölgeden ayrıldı.

R.Ö., kendini görüntüleyen basın mensuplarına “Ben hiçbir şey yapmadım, üzerimi aradılar bir şey çıkmadı, çekmeyin” diye tepki gösterdi.

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