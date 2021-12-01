Fabrika çalışanları, depoda başlayan yangını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Etrafa kıvılcımlar sıçratan alevler kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı.

Saat 05.00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş deposu alev alev yandı.

DEPO ALEVLERE TESLİM OLDU

Fabrikada bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve kısa sürede büyüdü.

Depodaki malzemeler, adeta alev topuna dönerken, yangını gören fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

Bursa'da talaş deposunda yangın çıktı ViDEO

ETRAFA KIVILCIMLAR SIÇRADI

Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla alevlere müdahale edildi. Etrafa dev kıvılcımların sıçradığı depodaki yangın, 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınabildi.

Yangın sonucu depoda maddi hasar oluştu.