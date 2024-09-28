Haberler



3. Sayfa



Bursa'da talihsiz olay: Merdiven boşluğunda ölü olarak bulundu

Bursa'da talihsiz olay: Merdiven boşluğunda ölü olarak bulundu evli ve 2 çocuk babası Ayhan Ata'nın 3 katlı evinin merdiven boşluğunda ölmüş olarak bulunması sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.