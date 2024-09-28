DHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 12'nci Akın Sokak'ta bulunan bir apartmanda saat 12.30 sıralarında meydana gelen talihsiz olayda, durumu sayaç okumak için binaya giren doğalgaz görevlisi fark etti.
Tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 54 yaşındaki Ayhan Ata, 3 katlı evinin merdiven boşluğunda ölmüş olarak bulundu.
OTOPSİ YAPILACAK
Görevli, Ata'yı yerde yatarken görmesi sonrası yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, evli ve 2 çocuk babası olduğu Ata'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ata'nın cenazesi, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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