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    Bursa'da tanımadığı 3 kişiyi farklı yerlerde bıçaklayan şahıs yakalandı

    Sokakta, parkta ve takside tanımadığı 3 kişiye saldıran şahsın, 3 gençle kavga ettiği anlar kameraya yansırken ekipler tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 10:36
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    Bursa'da tanımadığı 3 kişiyi farklı yerlerde bıçaklayan şahıs yakalandı

    Çarşamba günü Bursa'nın Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde İdris Duman isimli şahıs, kaldırımda oturan Koray B.'nin yanına gelerek, telefonu ile cüzdanını istedi.

    Tepki gösteren Koray B. ile İdris Duman arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Duman, Koray B.'yi 2 yerinden bıçaklayıp, kaçtı.

    İdris Duman, metroya girerek izini kaybettirmek istedi. Ancak bu sırada metrodaki güvenlik görevlisi Abdullah Y. ile tartışmaya başladı.

    TAKSİDEKİ MÜŞTERİYİ BIÇAKLADI

    Duman, Abdullah Y.’yi de bıçaklayarak, yaraladı. Kaçmaya devam eden Duman, son olarak yoldan geçen ve içinde müşteri olan taksiye bindi. İdris Duman, “Neden bindin?” diye soran müşteri Ümit P.’yi göğsünden bıçakladı.

    Yaralılar olay yerlerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

    Bursa da tanımadığı 3 kişiyi farklı yerlerde bıçaklayan şahıs yakalandı #1

    TUTUKLANDI

    Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İdris Duman, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarıldığı sırada basın mensuplarının "Neden yaptın?" diye sorduğu şüpheli, “Ben yapmadım, ben bilmiyorum.” dedi. Duman, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

    Bursa da tanımadığı 3 kişiyi farklı yerlerde bıçaklayan şahıs yakalandı #2

    3 GENCE SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

    İdris Duman'ın, 3 kişiyi bıçaklamadan kısa bir süre önce 3 gence saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre, kent merkezindeki bir  iş yerinin önünde sohbet eden 3 gençten sigara isteyen İdris Duman, olumsuz yanıt alınca yumrukla gençlere saldırdı.

    Çevredeki esnafın duruma müdahale etmesiyle, kavga sonlandı. İdris Duman'ın gençlere saldırdığı anlar ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Bursa'da tanımadığı 3 kişiyi farklı yerlerde bıçaklayan şahıs yakalandı VİDEO

    Bursa da tanımadığı 3 kişiyi farklı yerlerde bıçaklayan şahıs yakalandı #3

    "HABERLERDE GÖRDÜM"

    İdris Duman'ın 3 gence saldırdığı sırada sesleri duyan çevre esnaflarından Ali Karadeniz, kavgayı ayırmak için müdahalede bulunduklarını söyleyerek, "Biz, işletmemizin önünde çalışıyorduk. Bir anda gürültü çıkınca o yöne doğru baktım. Gençlere bulaşmış. Çocuğun ağzındaki sigarayı çekmiş. Daha sonra gençlerden birine vurmuş. Gençler aralarına alınca, biz müdahale ettik. Ondan sonra kalktı, üzerini düzeltti ve gitti. Daha sonra haberlerde gördüm. Buradan ayrıldıktan yarım saat sonra 3 kişiyi yaralamış." dedi.

    Bursa da tanımadığı 3 kişiyi farklı yerlerde bıçaklayan şahıs yakalandı #4

    "VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

    Kavgayı ayırırken İdris Duman'ın kendilerine tepki gösterdiğini belirten bir başka esnaf Murat Hacısalihoğlu ise, "Birkaç gün önce şüpheli,  parkta 3 gençle kavga ediyordu. O anda  biz de müdahale ettik. Gençlerin birinin sigarasını almaya çalıştı. Daha sonra birine yumruk attı. Bayağı ses çıkınca biz de dükkanlarımızdan dışarı çıktık. Müdahale ettik. Biz kavgayı ayırdık. Ayırmamıza rağmen ters tepki verdi. Diğer gençler, kendilerine saldırdığını söyledi. Daha sonra buradan gitti. Verilmiş sadakamız varmış. Burada kimseyi bıçaklamadı ama buradan ayrıldıktan sonra 3 kişiyi bıçakladığını duyduk." ifadelerini kullandı.

    Bursa da tanımadığı 3 kişiyi farklı yerlerde bıçaklayan şahıs yakalandı #5

    Bursa da tanımadığı 3 kişiyi farklı yerlerde bıçaklayan şahıs yakalandı #6

    Bursa da tanımadığı 3 kişiyi farklı yerlerde bıçaklayan şahıs yakalandı #7

    Bursa da tanımadığı 3 kişiyi farklı yerlerde bıçaklayan şahıs yakalandı #8

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