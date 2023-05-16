Bursa’da tanımadığı adamı döverek öldüren katil yine aynı cezayı aldı Sokakta karşılaştığı adamı tekme tokat döverek öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan zanlının cezası, istinaf mahkemesinde bozuldu. Yeniden görülen davada, "Sizin karşınıza böyle bir suçtan çıkmak zoruma gidiyor" diyen katil, bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Dehşete düşüren görüntüler, 2020’nin eylül ayında Bursa’nın Kestel ilçesinde kaydedildi.

Sokakta alkol alıp, evine doğru giden Ferhat Saka, tanımadığı Ali Şeker ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

36 yaşındaki Saka, Şeker'e tekme ve yumrukla saldırdı.

3 gün sonra öldü

Yere yığılan 54 yaşındaki Şeker'e pantolonundan çıkardığı kemerle de defalarca vuran Saka, kaçtı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şeker, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Saka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan Ferhat Saka, savunmasında, şunları söyledi:

"Sizin karşınıza böyle bir suçtan çıkmak zoruma gidiyor"

Olay olmadan önce uzun süre içki içtim. Sonra eve gitmeye karar verdim. Bu sırada yolda biriyle karşılaştım. Neler olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak bana küfrettiğini duydum. Ben de bu yüzden sinirlendim ve vurmaya başladım. Alkolün etkisi geçtikten sonra bunu nasıl yaptığıma inanamadım. Pişmanım, bilerek yapmadım. Sizin karşınıza böyle bir suçtan çıkmak zoruma gidiyor.

İstinaf cezayı bozdu

Mahkeme heyeti, Ferhat Saka'yı 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Avukatların itirazı ile karar, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne taşındı.

Ceza Dairesi, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne sevk edildiğini ancak gözlem altına alınmadan, cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor düzenlendiği gerekçesi ile verilen cezayı bozdu.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına sanık Ferhat Saka, SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Şeker Ailesi’nin avukatları ise salonda hazır bulundu.

Yine ağırlaştırılmış müebbet aldı

Duruşmada savunma yapan Ferhat Saka, bir kez daha mahkeme heyetinin karşısına bu suç nedeniyle çıkmasının zoruna gittiğini söyledi.

Saka, “Akli melekelerim yerinde değil. Tanımadığım o kişi bana küfredip, saldırdı. Kendimi savundum.” dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, suçun kamera görüntüleri ile sabit olduğunu ve Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporla sanığın cezai ehliyetinin de tam bulunduğunu belirterek, Ferhat Saka'ya bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.