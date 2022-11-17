Bursa’da tapusunu alamayınca, sattığı evde kiracı oldu

Ev almak için alt komşusuna güvenerek iş yapan Melike Erdem, 2 yıl geçmesine rağmen peşinatını ödediği evin tapusunu alamadı. Erdem, kendi sattığı evde kiracı oldu.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi’nde, öğretmenlik yapan Melike Erdem, 2 yıl önce oturduğu evi yeni bir ev alma hayaliyle satılığa çıkarıp, çabuk satılması için durumu komşularına bildirdi.

Erdem’in alt komşusu, bu işlerle ilgili taşeron bir firma çalışanı olduğunu belirtip yardımcı olacağını söyleyince aralarında güven oluştu. Ev, kısa süre sonra başka bir vatandaşa 400 bin liraya satıldı.

Parayı alan Erdem, durumu hemen alt komşusuna bildirdi. İHA’nın haberine göre; alt komşu, Melike Erdem ve ablasına almak istedikleri evi gösterip 205 bin lira peşinat istedi. Komşusuna güvenen Erdem, istenilen parayı verdi.

Ne evi ne tapuyu alabildiler

Yapılan sözleşmede Ataevler'deki dairenin yarısının nakit, yarısının da tapu çıktığında ödeneceği ifade edildi. Fakat aradan 2 yıl geçmesine rağmen ne evi ne tapuyu ne parayı alabilen Erdem, kızı ve annesiyle oturduğu evde kiracı kaldı.

“2 yıllık komşuluğumuza güvenip sözüne itibar ettim”

Dolandırıldığını ifade eden Melike Erdem, yaşadıklarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“2 yıl önce kendi evimi yeni bir ev almak için satılığa çıkardım. Durumu ise alt komşuma bildirdim. Komşum bana bir firmada taşeron olarak çalıştığını söyleyerek yardımcı olacağını belirtti. Ben de 2 yıllık komşuluğumuza güvenip sözüne itibar ettim.





“Bana hala evi ya da parayı vereceğini söyleyip oyalıyor”

Kendi evim kısa bir süre sonra yabancı birine satıldı. Komşum benden peşinat isteyerek, ev almak istediğim yere götürdü. Bana 400 bin liraya bu evi almak için aracı olduğunu belirtti. Ben de kendisine güvenip 205 bin lira peşinat verdim. Sözleşme yaptık. Yarısını da tapuyu aldığımda ödeyecektim. Ancak 2 yıl geçmesine rağmen bana hala evi ya da parayı vereceğini söyleyip oyalıyor.”

Alt komşusundan şikayetçi olan Erdem, mahkeme sürecinden çıkacak kararı bekliyor.

“800 bin lira daha bana ilave ödeme yapmanız gerekiyor”

Her gün kendisinden parayı alan alt komşusu taşeron ile telefonda görüşen Melike Erdem’e, dava açtığı V.B. isimli kişi ise telefonda şu cevabı veriyor:

"Ben sana başka bir ev vereyim. 800 bin lira daha bana ilave ödeme yapmanız gerekiyor. O gün paranın tamamını ödememiştiniz."

Melike Erdem, sattığı evin değerinin bugün 1,5 milyon lira olduğunu aradaki farkı ödemesinin ise mümkün olmadığını ifade etti.

Aradaki anlaşmazlığın ise 2 yılda daire fiyatlarındaki dört beş kat artıştan kaynaklandığı öğrenildi.