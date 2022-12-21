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    Bursa'da tarihi bina alevlere teslim oldu

    Yıldırım ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kimsenin yaşamadığı 4 katlı bir binada yangın çıktı. Müdahale sırasında 2'nci katta bulunan evsiz bir kadın, dumanların arasından kurtarıldı.
    • 21.12.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 09:43
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    Bursa'da tarihi bina alevlere teslim oldu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı.

    Yaşayanın olmadığı 4 katlı tarihi binadan dumanlar yükselmeye başladı.

    Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, çevredekiler ise binada evsiz bir kadının olabileceğini söyledi.

    Dumanların arasında kalan kadın kurtarıldı

    Soğutma çalışmalarının yoğunlaştırdığı 2'nci katta dumanların arasında bir kadının olduğu tespit edildi.

    Genç kadın, merdivenli itfaiye aracı ile pencereden girilip, kurtarıldı.

    Bursa da tarihi bina alevlere teslim oldu #1

    Hastaneye kaldırıldı

    Evsiz olduğu öğrenilen Pınar A. isimli kadının, 4 katlı tarihi binanın 2'nci katında yaşadığı öğrenildi.

    Dumandan etkilenen Pınar A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Bursa da tarihi bina alevlere teslim oldu #2

    İnceleme başlatıldı

    DHA'nın aktarımına göre; itfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    Bursa da tarihi bina alevlere teslim oldu #3

    Bursa da tarihi bina alevlere teslim oldu #4

    Bursa da tarihi bina alevlere teslim oldu #5

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