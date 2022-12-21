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- Bursa'da tarihi bina alevlere teslim oldu
Bursa'da tarihi bina alevlere teslim oldu
- 21.12.2022 - 08:47
- Güncelleme : 21.12.2022 - 09:43
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı.
Yaşayanın olmadığı 4 katlı tarihi binadan dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, çevredekiler ise binada evsiz bir kadının olabileceğini söyledi.
Dumanların arasında kalan kadın kurtarıldı
Soğutma çalışmalarının yoğunlaştırdığı 2'nci katta dumanların arasında bir kadının olduğu tespit edildi.
Genç kadın, merdivenli itfaiye aracı ile pencereden girilip, kurtarıldı.
Hastaneye kaldırıldı
Evsiz olduğu öğrenilen Pınar A. isimli kadının, 4 katlı tarihi binanın 2'nci katında yaşadığı öğrenildi.
Dumandan etkilenen Pınar A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
DHA'nın aktarımına göre; itfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.