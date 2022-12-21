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Bursa'da tarihi bina alevlere teslim oldu

Bursa'da tarihi bina alevlere teslim oldu

Yıldırım ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kimsenin yaşamadığı 4 katlı bir binada yangın çıktı. Müdahale sırasında 2'nci katta bulunan evsiz bir kadın, dumanların arasından kurtarıldı.