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    Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

    71 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi, müşteri gibi davranıp kendileriyle irtibata geçen jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 10:06
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    Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

    Bursa Jandarma Suç Araştırma Timleri, Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için müşteri arayan S.Ş., A.B. ve F.Ö. ile irtibata geçti.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Müşteri gibi davranan ekipler, tarihi eserleri kendilerine satmak isteyen şüphelileri gözaltına aldı.

    71 PARÇA TARİHİ ESERE EL KONDU

    Şüphelilerin yanlarında bulunan Bizans dönemine ait 48 gümüş ve bronz sikke, çeşitli ebatlarda 12 takı ile 5 ok ucu, tarihi eser niteliğinde 3 obje ve 3 elmasa el kondu.

    Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Bursa da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü #1

    Bursa da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü #2


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