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    Bursa'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

    1,5 milyon dolar değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 16:35
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    Bursa'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

    Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey'de yaşayan H.A.'nın elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin evine operasyon yapıldı.

    6 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

    Operasyonda H.A. ile beraberindeki 5 şüpheli gözaltına alındı.

    Adreste yapılan aramada ise 1,5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 1 tablo, 1 deri yazmalı kabartmalı el kitabı, 2 bronz figürlü obje, 1 bronz Eros heykeli, 1 Bizans dönemine ait altın para, 1 Hardiyanus dönemine ait bronz sikke ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

    Tarihi eserler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bursa da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı #1

    Bursa da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı #2

    Bursa da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı #3

    Bursa da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı #4

    Bursa da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı #5

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