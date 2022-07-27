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    Bursa'da tarihi geçmiş tavukları piyasa süreceklerdi, zabıta buldu

    Ruhsatsız işletmede ele geçirilen tarihi geçmiş tavuklar imha edilirken, işletme sahipleri hakkında cezai işlem uygulandı.
    • 27.07.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 17:03
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    Bursa'da tarihi geçmiş tavukları piyasa süreceklerdi, zabıta buldu

    Bursa’nın Osmaniye ilçesi İsmetiye Mahallesi 1. İstek Sokak'ta çevreye kötü kokular yayıldığı gerekçesi ile belediyeye ihbar yapıldı.

    Bunun üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız olduğu belirlenen bir işletmeyi bastı.

    Ekipler, halk sağlığının hiçe sayıldığı anlara tanık oldu.

    Son kullanma tarihleri geçmiş tavuklar

    Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı baskında, son kullanım tarihi geçmiş ve tüketilmesi insan sağlığı için tehlike arz eden tavuk ürünlerinin piyasadan toplanıp, işlendikten sonra kıyma ve tavuklar için yem haline getirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü belirlendi.

    Bursa'da tarihi geçmiş tavukları piyasa süreceklerdi, zabıta buldu VİDEO

    İmha edildi

    İHA’nın haberine göre işletmedeki ürünler toplanarak imha edildi.

    Mezbelelik haldeki ruhsatsız işletme zabıta tarafından mühürlenerek, işletme sahipleri hakkında da cezai işlem uygulandı.

    Bursa da tarihi geçmiş tavukları piyasa süreceklerdi, zabıta buldu #1

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