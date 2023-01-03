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    Bursa'da Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın

    İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çıkan yangın, 1 saatte söndürülürken bir katı kullanılmaz hale geldi.
    • 03.01.2023 - 17:50
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 18:05
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    Bursa'da Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 16.30 sıralarında İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının 2. katında dumanlar yükseldi.

    Alevleri fark eden personel, dışarıya çıkarak İnegöl İtfaiyesi ekiplerine haber verdi.

    Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Yangın kontrol altına alındı

    Yaklaşık 1 saatte söndürülen alevlerin ardından 3 katlı binanın ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

    Bursa da Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın #1

    Bursa da Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın #2

    Bursa da Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın #3


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