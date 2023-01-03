Bursa'da Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın

Bursa'da Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın

İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çıkan yangın, 1 saatte söndürülürken bir katı kullanılmaz hale geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 16.30 sıralarında İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının 2. katında dumanlar yükseldi.

Alevleri fark eden personel, dışarıya çıkarak İnegöl İtfaiyesi ekiplerine haber verdi.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Yaklaşık 1 saatte söndürülen alevlerin ardından 3 katlı binanın ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.