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    Bursa'da Tarkan'ın akrabası kazaya karıştı: 1 ölü

    İki aracın çarpışması sonucu yol savaş alanına döndü. Kazada şarkıcı Tarkan'ın akrabası olduğu öğrenilen şahıs ve beraberindeki 3 kişi yaralanırken 1 sürücü kurtarılamadı.
    • 29.11.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:18
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    Bursa'da Tarkan'ın akrabası kazaya karıştı: 1 ölü

    Bursa'nın Orhangazi kavşağında korkunç bir kaza yaşandı.

    Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru gitmekte olan 34 TC3120 plakalı bir otomobil, Orhangazi kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

    Kazaya karışan, Tarkan'ın akrabası çıktı

    Yolda savrulan otomobile aynı yönde gitmekte olan ve Mega Star Tarkan Tevetoğlu’nun da akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu (44) idaresindeki 34 EGY 179 plakalı otomobil çarptı.

    Kazada Tarkan’ın akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu’nun yanı sıra aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33) ve diğer aracın sürücüsü Kahraman Kepenek (48) yaralandı.

    Bursa da Tarkan ın akrabası kazaya karıştı: 1 ölü #1

    Araç sürücüsü kurtarılamadı

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet Hastanelerine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

    Hastaneye kaldırılan, durumu ağır olan ve kazaya neden olduğu belirlenen 34 TC 3120 plakalı otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Tevetoğlu'nun durumu iyi

    Ölen Kahraman Kepenek’in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan ve Tarkan Tevetoğlu’nun akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

    Otomobilde bulunan ve etrafa da saçılmış olan alkol kutuları da gözlerden kaçmadı.

    Bursa da Tarkan ın akrabası kazaya karıştı: 1 ölü #2

    Bursa da Tarkan ın akrabası kazaya karıştı: 1 ölü #3

    Bursa da Tarkan ın akrabası kazaya karıştı: 1 ölü #4

    Bursa da Tarkan ın akrabası kazaya karıştı: 1 ölü #5


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