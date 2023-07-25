Bursa'da tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk öldü Bursa'da tarlada uyurken üzerinden kamyonet geçen 4 yaşındaki Esma Nur yaşamını yitirdi.

İHA

Şanlıurfa'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'ne gelen mevsimlik işçiler fasulye tarlasında çalıştıkları sırada ailesinin yanındaki 4 yaşındaki Esma Nur Solmuş, tarlanın bir kenarında uykuya daldı.

O sırada tarlaya giren tarla sahibi Akif A. (45) yönetimindeki kamyonet fark edemediği çocuğun üzerinden geçti.

Hastanede can verdi

Ailesi baygın bulduğu çocuğu yine üzerinden geçen kamyonetle hastaneye götürdü.

Esma Nur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tarla sahibi gözaltına alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.