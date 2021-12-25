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    Bursa'da tarlaya uçan yolcu otobüsünde 12 kişi yaralandı

    Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 12 kişi, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 25.12.2021 - 08:56
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    Bursa'da tarlaya uçan yolcu otobüsünde 12 kişi yaralandı

    Saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde 33 yolcusuyla Gaziantep'ten Çanakkale yönüne giden otobüsün sürücüsü kontrolünü kaybetti.

    Kasım Çalışkan yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarpıp tarlaya uçtu.

    Kazada, 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    "CAN KAYBI YOK"

    Otobüsün yolcularından Edanur Güngör, "Çanakkale'ye gidiyorduk. Ben uyurken otobüs bariyeri aşıyordu. Büyük şok yaşadım. Yaralılar varmış, can kaybı yok şu an" dedi.

    Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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