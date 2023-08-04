Bursa'da tartıştığı arkadaşını cami önüne çağırıp vurdu İnegöl ilçesinde Serdal Y, alacak verecek meselesi nedeniyle cami önünde buluştuğu 40 yaşındaki Rüştü B. tarafından çıkan tartışmada tabancayla ayaklarından vuruldu.

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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bulunan Veysel Karani Camisi önünde Rüştü B., iddiaya göre aralarında daha önceden borç alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan arkadaşı Serdal Y. ile mesajlaşarak buluşmak istediğini söyledi.

Cami önünde buluşan ikili arasında tartışma yaşandı.

İki bacağından vurdu

Tartışma sırasında Rüştü B. Tabancayla Serdal Y.’yi iki bacağından vurarak yaraladı.

Olayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Tedavi altına alındı

Kanlar içinde kalan Serdal Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Serdal Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli aranıyor

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.