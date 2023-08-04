Bursa'da tartıştığı arkadaşını cami önüne çağırıp vurdu

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bulunan Veysel Karani Camisi önünde Rüştü B., iddiaya göre aralarında daha önceden borç alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan arkadaşı Serdal Y. ile mesajlaşarak buluşmak istediğini söyledi.
Cami önünde buluşan ikili arasında tartışma yaşandı.
İki bacağından vurdu
Tartışma sırasında Rüştü B. Tabancayla Serdal Y.’yi iki bacağından vurarak yaraladı.
Olayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Tedavi altına alındı
Kanlar içinde kalan Serdal Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Serdal Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan şüpheli aranıyor
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.