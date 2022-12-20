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    Bursa'da tartıştığı arkadaşını önce dövdü sonra vurdu

    Yıldırım ilçesinde alkol alan 2 arkadaştan biri diğerini önce darbetti sonra silahla vurarak yaraladı.
    • 20.12.2022 - 21:58
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    Bursa'da tartıştığı arkadaşını önce dövdü sonra vurdu

    Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Bülent Ü., İncirli Caddesi üzerinde oturduğu S.K ile sözlü tartışmaya başladı.

    Alkollü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle S.K, Bülent Ü.’yü darp etmeye başladı.

    Önce dövdü sonra vurdu

    İHA'nın haberine göre arkadaşı S.K. bununla da yetinmeyip Bülent U.’yu yanında taşıdığı tabancayla bacağından vurdu.

    Kanlar içinde kalan Bülent Ü.'nün yardımına önce mahalle sakinleri ardından 112 ve polis ekipleri yetişti.

    Polis çalışma başlattı

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri; çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    Aynı bölge üzerinde sık sık olay yaşandığını ve alkollü şahısların problem çıkarttığını belirten mahalleli, çevrede güvenlik tedbirinin arttırılmasını talep etti.

    Öte yandan, polis ekipleri, arkadaşını yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa da tartıştığı arkadaşını önce dövdü sonra vurdu #1

    Bursa da tartıştığı arkadaşını önce dövdü sonra vurdu #2

    Bursa da tartıştığı arkadaşını önce dövdü sonra vurdu #3


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