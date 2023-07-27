Bursa'da tartıştığı eşini bıçakladı, kayınbiraderleri darbetti Düğünde tartıştığı eşini bıçaklayan adamı, kayınbiraderleri dövdü. Saldırgan koca, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

DHA

Kadına yönelik şiddet, bu kez Bursa’da vuku buldu.

Hakan K., eşi Cansu K. ile bir yakınlarının İnegöl’ün Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'ta yaptığı düğüne katıldı.

Çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Eşini bıçaklayınca, dayağı yedi

47 yaşındaki Hakan K., yanında bulunan bıçakla, eşini sol kolundan yaraladı.

Bunu gören 34 yaşındaki Cansu K.'nin erkek kardeşleri ise Hakan K.'yi darbetti.

Hakan K. de saldırı sonucu yaralandı.

Gözaltına alındı

Yaralı çift, ayrı ayrı özel araçlarla götürüldükleri İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kendisini darbedenlerden şikayetçi olmayan Hakan K., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.