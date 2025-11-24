Abone ol: Google News

Bursa'da tartıştığı kişi tarafından zeytinlikte sırtından bıçaklandı

Gemlik ilçesinde Murat Z., zeytin bahçesinde tartıştığı Arif Ş. tarafından sırtından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Murat Z.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli Arif Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 21:59
  • Bursa'nın Gemlik ilçesinde Murat Z., Arif Ş. ile zeytin bahçesinde tartıştı ve sırtından bıçaklandı.
  • Hastaneye kaldırılan Murat Z.'nin durumu ciddiyetini korurken, Arif Ş. yakalanarak gözaltına alındı.
  • Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Bursa'da Gemlik ilçesinde  zeytin bahçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. 

Arif Ş. ile Murat Z. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SIRTINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Arif Ş., Murat Z.’yi sırt bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Murat Z. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Murat Z., ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tedaviye alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli Arif Ş. polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

