Bursa'da tartıştığı kişi tarafından zeytinlikte sırtından bıçaklandı

- Bursa'nın Gemlik ilçesinde Murat Z., Arif Ş. ile zeytin bahçesinde tartıştı ve sırtından bıçaklandı.
- Hastaneye kaldırılan Murat Z.'nin durumu ciddiyetini korurken, Arif Ş. yakalanarak gözaltına alındı.
- Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
Bursa'da Gemlik ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan tartışma kanlı bitti.
Arif Ş. ile Murat Z. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
SIRTINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Arif Ş., Murat Z.’yi sırt bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Murat Z. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Murat Z., ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Tedaviye alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli Arif Ş. polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.