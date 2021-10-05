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Bursa'da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı

Bursa'da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Bir kişi pompalı tüfekle hasımlarını kovalayarak ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.