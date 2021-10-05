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- Bursa'da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı
Bursa'da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı
Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Bir kişi pompalı tüfekle hasımlarını kovalayarak ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 05.10.2021 - 08:56
Bursa'da sabah saatlerinde Osmangazi'ye bağlı Elmasbahçeler Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, sokak başında aracından malzeme indiren iki kişi ile karşı grupta bulunan 3 şahıs arasında tartışma çıktı.
Diğer gruptaki bir kişi araca koşup pompalı tüfeği alarak geri geldi.
İKİ KİŞİ SON ANDA KURTULDU
Diğer grubu tüfekle kovalayan şahsın ateş etmesi sonucu tüfekten çıkan saçmalar şans eseri park halindeki aracın camına denk geldi.
O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Saçmalardan son anda kurtulan iki kişi yara almadan kurtulmayı başardı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle ateş eden şahsı arıyor.