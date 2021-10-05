Euro
10.2799
-0.14%
Dolar
8.8623
0.17%
Altın
501.08
-0.52%
Borsa
1.394
0%
Bitcoin
435.901
4.02%
EXEN Coin
20.96
1.20%

    Bursa'da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı

    Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Bir kişi pompalı tüfekle hasımlarını kovalayarak ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 05.10.2021 - 08:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı

    Bursa'da sabah saatlerinde Osmangazi'ye bağlı Elmasbahçeler Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, sokak başında aracından malzeme indiren iki kişi ile karşı grupta bulunan 3 şahıs arasında tartışma çıktı.

    Diğer gruptaki bir kişi araca koşup pompalı tüfeği alarak geri geldi.

    İKİ KİŞİ SON ANDA KURTULDU

    Diğer grubu tüfekle kovalayan şahsın ateş etmesi sonucu tüfekten çıkan saçmalar şans eseri park halindeki aracın camına denk geldi.

    O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Saçmalardan son anda kurtulan iki kişi yara almadan kurtulmayı başardı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle ateş eden şahsı arıyor.

    Bursa da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı #1

    Bursa da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı #2

    Bursa da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı #3

    Bursa da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı #4

    Bursa da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir