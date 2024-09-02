Bursa'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki şüphelinin ifadesi Bursa'da tartıştığı yabancı uyruklu Hani Kasım'ı (23), 12 bıçak darbesiyle öldüren Efe G. (16) ifadesinde, "Kavga ediyorlardı, ayırmak istedik. Hani Kasım sopayla koluma vurdu. Kendimi korumak için bıçak kullandım. Amacım onu öldürmek değildi" dedi.

DHA

Bursa'da çıkan kavgada kan aktı..

Dün gece saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda Efe G. ile yabancı uyruklu Hani Kasım arasında çıkan tartışma, arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Arbedede Efe G., yanındaki bıçakla Hani Kasım'ı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hani Kasım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 KEZ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

12 yerinden bıçaklandığı belirlenen Kasım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Efe G. ile arkadaşları Doğukan K. (18), Doğukan S. (18), Deniz D. (18) ve Talha T. (18) ile kavgaya karışan yabancı uyruklu Halep E. (22) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"KENDİMİ KORUDUM, AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Efe G., "Onlar, aralarında kavga ediyorlardı. Ayırmak istedik. Bu sırada Hani Kasım sopa ile saldırdı. Kolumdan yaralandım. Ben de kendimi korumak için bıçak kullandım. Olayın hemen ardından teslim oldum. Amacım onu öldürmek değildi" dedi.

Sorgulamaları tamamlanan Efe G., 4 arkadaşı ve kavgaya karışan Halep E., adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)