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    Bursa'da tartıştığı kişiyi karnından bıçakladı, bekçiler hemen yakaladı

    Tartıştığı kişiyi karnından bıçaklayan genç saldırgan, olay yerine yakın bölgede devriye gezen mahalle bekçileri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • 11.12.2022 - 08:39
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    Bursa'da tartıştığı kişiyi karnından bıçakladı, bekçiler hemen yakaladı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde Selami K. İle 23 yaşındaki Beytullah H. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Gece yarısı çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine cebindeki bıçağı çıkaran Beytullah H., Selami K.'yı karnından bıçakladı.

    Bekçiler, sesi duyup geldi

    Selami K., kanlar içinde yerde kalırken, olay yerinden kaçmaya çalışan Beytullah H., tartışma seslerini duyup olay yerine gelen mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selami K.'ya müdahale etti.

    Bursa da tartıştığı kişiyi karnından bıçakladı, bekçiler hemen yakaladı #1

    Durum ağır

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Karın bölgesinde 3 bıçak darbesi olduğu belirlenen Selami K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Bursa da tartıştığı kişiyi karnından bıçakladı, bekçiler hemen yakaladı #2

    Gözaltına alındı

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan Beytullah H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa da tartıştığı kişiyi karnından bıçakladı, bekçiler hemen yakaladı #3


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