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Bursa'da tartıştığı kişiyi karnından bıçakladı, bekçiler hemen yakaladı

Bursa'da tartıştığı kişiyi karnından bıçakladı, bekçiler hemen yakaladı

Tartıştığı kişiyi karnından bıçaklayan genç saldırgan, olay yerine yakın bölgede devriye gezen mahalle bekçileri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.