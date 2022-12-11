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- Bursa'da tartıştığı kişiyi karnından bıçakladı, bekçiler hemen yakaladı
Bursa'da tartıştığı kişiyi karnından bıçakladı, bekçiler hemen yakaladı
- 11.12.2022 - 08:39
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde Selami K. İle 23 yaşındaki Beytullah H. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Gece yarısı çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine cebindeki bıçağı çıkaran Beytullah H., Selami K.'yı karnından bıçakladı.
Bekçiler, sesi duyup geldi
Selami K., kanlar içinde yerde kalırken, olay yerinden kaçmaya çalışan Beytullah H., tartışma seslerini duyup olay yerine gelen mahalle bekçileri tarafından yakalandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selami K.'ya müdahale etti.
Durum ağır
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karın bölgesinde 3 bıçak darbesi olduğu belirlenen Selami K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gözaltına alındı
DHA’nın haberine göre gözaltına alınan Beytullah H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.