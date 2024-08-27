Bursa'da tartıştığı sevgilisini dakikalarca darbetti Osmangazi'de aracının içine sevgilisiyle tartışan S.B., araçtan inen sevgilisini evinin önünde darbetti. Genç kızın dakikalarca dayak yediği anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Bursa'da bir sevgilisiyle buluşan genç kızın mutlu anları kısa sürdü.

Osmangazi ilçesinde saat 04.00 sıralarında buluşan S.B. ile H.K. çifti, henüz sebebi bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

S.B., otomobili ile kız arkadaşı olan H.K.'yi evinin önüne getirdi.

EVİNİN ÖNÜNDE DÖVDÜ

Burada tartışma daha da büyürken S.B., otomobilden inerek sevgilisi H.K.'yi darbetmeye başladı.

Şiddete maruz kalan H.K., kendisini savunmak amacıyla telefonunu S.B.'nin yüzüne telefonunu fırlattı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Bir süre boyunca darbedilen H.K., soluğu Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde aldı.

Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli S.B., geceyi emniyette geçirdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin sevgilisini darbetme anı, çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"İSTEMEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLERE ŞAHİT OLDUK"

Görgü tanıkları, "Dün gece istemediğimiz görüntülere şahit olduk. Bir çift araç içinde kavga etmeye başladı. Ardından olaylar dışarıya yansıdı. O sırada güvenlik kameraları kayıttaydı.

Görmek istemediğimiz görüntülere şahit olduk. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bundan sonraki süreç savcılıkta." dedi

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)