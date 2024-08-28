DHA
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki çocuk parkında bir kadına şiddet vakası meydana geldi.
Parkta oturan ve henüz isimleri öğrenilemeyen çift arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışmada şüpheli, sevgilisinin boğazını sıkarak defalarca yumruk attı.
GENÇ KADININ ZOR ANLARI
Genç kadın çığlık atarak yardım isterken, şüpheli koşarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaşananları gören bir kişi, gence yumruk atarak durdurmaya çalıştı.
POLİS ARAMA BAŞLATTI
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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