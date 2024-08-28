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Bursa'da tartıştığı sevgilisini sokak ortasında dövdü

Bursa'da tartıştığı sevgilisini sokak ortasında dövdü Kentte bir kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı. Saldırgan sevgilinin o anları ise saniye saniye kaydedildi.