- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da taşınabilir şarj aletinden uyuşturucu çıktı
Bursa'da taşınabilir şarj aletinden uyuşturucu çıktı
Bursa'nın İznik ilçesinde, taşınabilir şarj cihazı içindeki 10 gram metamfetamin ile yakalanan Burak G., mahkemece tutuklandı.
- DHA
- 20.04.2021 - 17:06
- Güncelleme : 20.04.2021 - 17:08
Bursa İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri 27 yaşındaki Burak G.'nin üzerinde arama yaptı.
Burak G.'nin üst aramasında, taşınabilir şarj aleti içine saklanan 10 gram metamfetamin ele geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan Burak G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.