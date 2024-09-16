Bursa'da taziye dönüşü kötü bitti İnegöl ilçesinde taziyeden dönen 2 ailenin içinde olduğu minibüsün bariyerlere çarptığı kazada 1’i ağır, 2’si çocuk, 10 kişi yaralandı.

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DHA

Bursa-Ankara yolu Kurşunlu Mahallesi köprülü kavşağının altında korkunç bir kaza meydana geldi.

Diyarbakır’da taziyeye katılıp Bursa’nın İnegöl ilçesindeki evlerine dönen 2 ailenin içinde bulunduğu Mehmet Nur Kaplan yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Savrulan minibüs, köprü altındaki bariyerlere çarparak dururken, sürücü ile araçtaki Özcan Gündüz, Şeyma Gündüz, Muhammet Gündüz, Hatip Gündüz, Muhammet Mahmut Sudey Gündüz, Güler Gündüz, Şiyar Kaplan, Sefanur Kaplanile Emine Özarslan yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Muhammet Mahmut Sudey Gündüz’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)