Bursa'da tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı Nilüfer ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün trafikte ön kaldırarak seyretmesi tepki çekti.

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İHA

Bursa'da İzmir Yolu Caddesi üzerinde bir motosiklet sürücüsünün ön kaldırarak trafikte seyrettiği anlar başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

Hem kendisinin hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı o anlar yürekleri ağza getirdi.

YAKIT DEPOSUNUN ÜZERİNE OTURDU

Görüntülerde, ön kaldıran sürücünün trafikte bir süre daha bu şekilde seyrettiği görüldü.

Ayrıca, çekilen görüntülerde başka bir motosiklet sürücüsünün de yakıt deposunun üzerine oturarak trafikte ilerlediği kaydedildi.

İki sürücü de ara sokaklara girerek gözlerden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)