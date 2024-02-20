Bursa'da tehlikeli yolculuk: Motosiklete 4 kişi bindiler

İHA
Bursa'da umursamaz vatandaşlar hem kendi hem çocuklarının canını hiçe saydı.
Osmangazi ilçesinde cadde üzerinde hareket halindeki motosikleti görenler şaşkınlıkla izledi.
Motosiklete güçlükle tutundu
Görüntülerde motosiklette bulunan kadının bir eliyle çocuğunu diğer eliyle araca tutunmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.
Uyarıları dikkate almadılar
Motosikletteki vatandaşlar diğer sürücülerin ikazlarını dikkate almadan yola devam ettiler.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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