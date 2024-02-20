Bursa'da tehlikeli yolculuk: Motosiklete 4 kişi bindiler Motosiklete 4 kişi binerek canlarını hiçe sayan aile, diğer sürücülerin ikazlarını dikkate almayarak trafikte tehlikeli yolculuğa devam ettiler.

İHA

Bursa'da umursamaz vatandaşlar hem kendi hem çocuklarının canını hiçe saydı.

Osmangazi ilçesinde cadde üzerinde hareket halindeki motosikleti görenler şaşkınlıkla izledi.

Motosiklete güçlükle tutundu

Görüntülerde motosiklette bulunan kadının bir eliyle çocuğunu diğer eliyle araca tutunmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Uyarıları dikkate almadılar

Motosikletteki vatandaşlar diğer sürücülerin ikazlarını dikkate almadan yola devam ettiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)