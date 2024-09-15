İHA

Bursa’da üç kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

ilçesi İzmir Yolu üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, eşi ve bebeğini de alarak trafiğe çıktı.

HEM KENDİLERİNİ HEM TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR

Eşinin arkasında oturan kadının hiçbir koruma olmadan kucağında bebekle yolculuk yaptığı tehlikeli anlar görenleri hayrete düşürdü.

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O ANLARI KAYDETTİ

Hem kendisini hem de eşi ve bebeğini riske atan sürücünün yürekleri ağza getiren görüntüleri telefon kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör