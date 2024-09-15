İHA
Bursa’da üç kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Osmangazi ilçesi İzmir Yolu üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, eşi ve bebeğini de alarak trafiğe çıktı.
HEM KENDİLERİNİ HEM TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR
Eşinin arkasında oturan kadının hiçbir koruma olmadan kucağında bebekle yolculuk yaptığı tehlikeli anlar görenleri hayrete düşürdü.
O ANLARI KAYDETTİ
Hem kendisini hem de eşi ve bebeğini riske atan sürücünün yürekleri ağza getiren görüntüleri telefon kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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