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Bursa'da tehlikeli yolculuk: Tek motosiklete 3 kişi bindiler

Bursa'da tehlikeli yolculuk: Tek motosiklete 3 kişi bindiler Osmangazi ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, eşi ve bebeği ile ekipmansız bir şekilde trafiğe çıktı. Ailenin tehlikeli yolculuğu bir başka sürücü tarafından kayda alındı.