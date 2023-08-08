Bursa'da tek başına yaşayan kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı

İHA
Çöp ev vakaları yaşanmaya devam ediyor.
Bu kez olayın adresi Bursa.
Osmangazi ilçesinde tek başına yaşayan Gülizar B., sokaktan bulduğu eşyaları evinde biriktirmeye başladı.
Mahalleyi sinekler sardı
Evin odaları çöplüğe dönerken dayanılmaz bir koku yayılmaya başladı. Evden çıkan pis koku mahalleli tarafından duyulmaya ve mahalleyi sinekler basmaya başlayınca dilekçe toplanarak şikayette bulunuldu.
2 kamyon çöp çıktı
Temizlik İşleri Müdürlüğü de harekete geçerek mahkeme kararıyla çöp evi temizledi.
Saatler süren temizleme çalışmalarının ardından evden 2 kamyon çöp çıktı.
Ev daha sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanarak mahalleli kötü kokudan ve sineklerden kurtuldu.