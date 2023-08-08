Bursa'da tek başına yaşayan kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı Kentte bulunan müstakil bir evden kötü kokular yayılınca, çöp dolu ev gelen şikayetler üzerine mahkeme kararıyla temizlendi.

İHA

Çöp ev vakaları yaşanmaya devam ediyor.

Bu kez olayın adresi Bursa.

Osmangazi ilçesinde tek başına yaşayan Gülizar B., sokaktan bulduğu eşyaları evinde biriktirmeye başladı.

Mahalleyi sinekler sardı

Evin odaları çöplüğe dönerken dayanılmaz bir koku yayılmaya başladı. Evden çıkan pis koku mahalleli tarafından duyulmaya ve mahalleyi sinekler basmaya başlayınca dilekçe toplanarak şikayette bulunuldu.

2 kamyon çöp çıktı

Temizlik İşleri Müdürlüğü de harekete geçerek mahkeme kararıyla çöp evi temizledi.

Saatler süren temizleme çalışmalarının ardından evden 2 kamyon çöp çıktı.

Ev daha sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanarak mahalleli kötü kokudan ve sineklerden kurtuldu.