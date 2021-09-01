Euro
9.8247
-0.01%
Dolar
8.2899
-0.19%
Altın
484.68
0.05%
Borsa
1.473
0.09%
Bitcoin
394.221
-1.04%
EXEN Coin
25.10
-2.33%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Bursa'da tekstil fabrikası, alevlere teslim oldu

    Alevlerin hammaddeleri sarmasıyla birlikte yangın büyüdü. Bölgeyi kaplayan siyah duman, birçok noktadan görüldü.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 15:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da tekstil fabrikası, alevlere teslim oldu

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

    Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki fabrika, saat 14.00 sıralarında alevlere teslim oldu. Polyester hammaddelerin kısa sürede yanmasıyla alevler büyüdü.

    TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN

    Yangının ardından haber verilen itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Yangından çıkan siyah duman, şehrin birçok noktasından görüldü.

    Dumandan etkilenenler için de bölgeye ambulans sevk edildi. Söndürme çalışması sürerken, polis yangınlar soruşturma başlattı.

    Bursa'da tekstil fabrikası, alevlere teslim oldu ViDEO

    Bursa da tekstil fabrikası, alevlere teslim oldu #1

    Bursa da tekstil fabrikası, alevlere teslim oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir