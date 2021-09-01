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- Bursa'da tekstil fabrikası, alevlere teslim oldu
Bursa'da tekstil fabrikası, alevlere teslim oldu
Alevlerin hammaddeleri sarmasıyla birlikte yangın büyüdü. Bölgeyi kaplayan siyah duman, birçok noktadan görüldü.
- İHA
- 01.09.2021 - 15:54
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki fabrika, saat 14.00 sıralarında alevlere teslim oldu. Polyester hammaddelerin kısa sürede yanmasıyla alevler büyüdü.
TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN
Yangının ardından haber verilen itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Yangından çıkan siyah duman, şehrin birçok noktasından görüldü.
Dumandan etkilenenler için de bölgeye ambulans sevk edildi. Söndürme çalışması sürerken, polis yangınlar soruşturma başlattı.
Bursa'da tekstil fabrikası, alevlere teslim oldu ViDEO