Bursa'da telefon dolandırıcısı, köyden çıkamadan yakalandı

Keles’te kendisini polis olarak tanıtıp yaşlıları dolandırmaya çalışan U.S. isimli şahıs, cebinde 2 altın bilezik ve bin lira ile yakalandı. Şüpheli S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa’nın Keles ilçesi Kocokovacık Mahallesi’nde 77 yaşındaki R.A., kendisini telefonda jandarma olarak tanıtan birinin, adının hırsızlık olayına karıştığını, evinde arama yapmaya geleceklerini söylemesinin üzerine şüphelendi. R.A., durumu Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

Jandarma ekipleri, konu ile ilgili olarak bölgede araştırma ve istihbarat çalışmaları yaptı.

İHA'nın haberine göre; şüpheli şahsın paraları almak üzere bir araçla köye geleceği tespit edilince, jandarma ekipleri bölgede tedbir aldı.

Köyden çıkmak üzereyken yakalandı

14 farklı suçtan dosyası mevcut olan U.S. (35) isimli şüpheli şahıs, aynı mahallede dolandırdığı A.K. (64) isimli yaşlı vatandaşın paralarını alarak köyden çıkmak üzereyken, cebindeki 2 adet altın bilezik ve bin lira nakit para ile yakalandı.

Konu ile ilgili olarak Keles Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verildi.

Alınan talimat doğrultusunda adli makamlara sevk edilen U.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri ise ele geçirdiği 2 adet bileziği ve bin lira parayı sahiplerine teslim etti.