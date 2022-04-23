Telefon dükkanına giren kimliği belirsiz bir şahıs, 50 bin lira değerinde elektronik eşyalar ile kayıplara karıştı. Aynı iş yerinden 1 ay içinde 100 bin liralık telefon çalındığı öğrenildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Setbaşı Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde telefon dükkanına giren şahıs bir süre keşif yaptıktan sonra dükkandan çıkarak gözden kayboldu.

Aynı şahıs, yaklaşık 1 buçuk saat sonra geri geldi. İHA’nın haberine göre; dükkana giren şahıs, 8-10 dakika içerisinde dükkanda bulunan cep telefonu, bilgisayar, tablet, aksesuar ve kasada bulunan bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu gören dükkan sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekipleri, parmak izi çalışmaları da yaparak şahsın bulunması için araştırma başlattı.

Bursa'da telefon dükkanından 1 ay içinde 100 bin liralık hırsızlık VİDEO



“Bir ayda ikinci kez iş yerimize girdiler”

İş yeri sahibi Yusufcan Ender, olaya yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece başımıza geldi. Bu bir ayda ikinci kez oluyor. Güvenlik kameraları çalışıyor, içeride ve dışarıda kilitlerimiz var ama girmek isteyen hırsıza ne kadar önlem alsanız da fayda etmiyor. Pandemiden dolayı cezaevlerine alınmayan bütün hırsızlar sokaklarda dolaşıyorlar. Çok mağduruz. Bir ayda ikinci kez iş yerimize girdiler ve 100 bin liraya yakın zararımız var.





“İçeride hiçbir şey bırakmadan alıp kaçıyorlar”

Dükkandan telefon, tablet, bilgisayar, aksesuar ve kasada bulunan nakit parayı çaldılar. Burası bizim dükkanımız. Evden öte mahremimiz. Burada paramızı ve kasamızı bırakmamız kadar doğal bir şey yok. Belki hırsızlar hala bu çevrede. Hırsızlar gece 3'te geliyorlar, kapının kilidini kırıyorlar. İçeriye tek başına giriyor. Dükkandaki malları tek başına götüremeyeceğini anlıyor ve dükkandan çıkıyor. Yaklaşık 1,5 saat sonra iki kişi geri geliyorlar. İçeride 8-10 dakika kadar kalıyorlar, içeride hiçbir şey bırakmadan alıp kaçıyorlar.”

Polis olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.