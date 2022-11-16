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- Bursa'da telefonda kandırdıkları yaşlı kadının 300 bin TL'lik altınını çaldılar
Bursa'da telefonda kandırdıkları yaşlı kadının 300 bin TL'lik altınını çaldılar
- 16.11.2022 - 11:34
- Güncelleme : 16.11.2022 - 11:52
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ayşe K., telefon dolandırıcılarının hedefi oldu…
Yaşlı kadını telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, ‘adınız terör soruşturmasına karıştı’ yalanına inandırdı.
Dolandırıcılar, kadından bu durumdan kurtulması için para istedi.
300 bin liralık altını, elleri ile teslim etti
DHA’nın haberine göre; dolandırıcılara inanan Ayşe K., evde bir miktar altını olduğunu söyledi. Eve gelen şüpheliler, Ayşe K.’den yaklaşık 300 bin liralık altını alıp kaçtı.
Suçlarını itiraf ettiler
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ayşe K., durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı çalışmayla şüphelilerin Suriye uyruklu Mohamad Jesri (27) ve Abdurrahman Zkert (26) olduğu belirlendi.
Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, altınları başkasına verdiklerini söyledi.
Altınlar aranıyor
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarmanın, altınları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.