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    Bursa'da telefonda kandırdıkları yaşlı kadının 300 bin TL'lik altınını çaldılar

    'Adınız terör soruşturmasına karıştı' diyerek 61 yaşındaki kandıran Suriye uyruklu dolandırıcılar, tutuklandı. Dolandırılan 300 bin liralık altın ise aranıyor.
    • 16.11.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 11:52
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    Bursa'da telefonda kandırdıkları yaşlı kadının 300 bin TL'lik altınını çaldılar

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ayşe K., telefon dolandırıcılarının hedefi oldu…

    Yaşlı kadını telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, ‘adınız terör soruşturmasına karıştı’ yalanına inandırdı.

    Dolandırıcılar, kadından bu durumdan kurtulması için para istedi.

    300 bin liralık altını, elleri ile teslim etti

    DHA’nın haberine göre; dolandırıcılara inanan Ayşe K., evde bir miktar altını olduğunu söyledi. Eve gelen şüpheliler, Ayşe K.’den yaklaşık 300 bin liralık altını alıp kaçtı.

    Bursa da telefonda kandırdıkları yaşlı kadının 300 bin TL lik altınını çaldılar #1

    Suçlarını itiraf ettiler

    Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ayşe K., durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı çalışmayla şüphelilerin Suriye uyruklu Mohamad Jesri (27) ve Abdurrahman Zkert (26) olduğu belirlendi.

    Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, altınları başkasına verdiklerini söyledi.

    Altınlar aranıyor

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarmanın, altınları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

    Bursa da telefonda kandırdıkları yaşlı kadının 300 bin TL lik altınını çaldılar #2


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