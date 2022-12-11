Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.773
0.07%
BTXN Coin
5.03
0.60%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Bursa'da telefonla konuşurken gasbedildi

    Sabah erken saatlerde işe giderken sokakta yürüyen genç kadın, telefonla konuştuğu esnada elindeki telefon bir gaspçı tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • 11.12.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 14:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da telefonla konuşurken gasbedildi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde sokak ortasında bir hırsızlık olayı meydana geldi.

    Sabah saatlerinde evinden çıkarak işe gitmek için yola koyulan E.Ş., yolda telefonla konuşurken hayatının şokunu yaşadı.

    Telefona konuşurken elindeki telefon çalındı

    Kadının telefonunu gözüne kestiren hırsız, pusu kusurarak arkasından sessizce geldi.

    Arkasından gelen şüpheli E.B., kadının elindeki telefonu gasbetti.

    Sokakta bulunan işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise dehşete düşürdü.

    Bursa'da yolda yürüyen genç kadının telefonunu gasbetti VİDEO

    Gözaltına alındı

    Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    Ekipler, şüpheli E.B.’yi 4 saat süren güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakaladı.

    Küplüpınar Mahallesi’nde ikametinde bulunan şahıs, gözaltına aldı.

    Bursa da telefonla konuşurken gasbedildi #1

    Cezaevine gönderildi

    İHA'nın haberine göre, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli E.B., sevk edildiği mahkeme tarafındsn tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa da telefonla konuşurken gasbedildi #2

    Bursa da telefonla konuşurken gasbedildi #3


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Hollanda'yı penaltılarda deviren Arjantin yarı finalde
    Dünya Kupası

    Hollanda'yı penaltılarda deviren Arjantin yarı finalde

    Brezilya basınında 'Jorge Jesus' sesleri
    Futbol

    Brezilya basınında 'Jorge Jesus' sesleri

    Görüş Bildir