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- Bursa'da telefonla konuşurken gasbedildi
Bursa'da telefonla konuşurken gasbedildi
- 11.12.2022 - 12:17
- Güncelleme : 11.12.2022 - 14:07
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde sokak ortasında bir hırsızlık olayı meydana geldi.
Sabah saatlerinde evinden çıkarak işe gitmek için yola koyulan E.Ş., yolda telefonla konuşurken hayatının şokunu yaşadı.
Telefona konuşurken elindeki telefon çalındı
Kadının telefonunu gözüne kestiren hırsız, pusu kusurarak arkasından sessizce geldi.
Arkasından gelen şüpheli E.B., kadının elindeki telefonu gasbetti.
Sokakta bulunan işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise dehşete düşürdü.
Bursa'da yolda yürüyen genç kadının telefonunu gasbetti VİDEO
Gözaltına alındı
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Ekipler, şüpheli E.B.’yi 4 saat süren güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakaladı.
Küplüpınar Mahallesi’nde ikametinde bulunan şahıs, gözaltına aldı.
Cezaevine gönderildi
İHA'nın haberine göre, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli E.B., sevk edildiği mahkeme tarafındsn tutuklanarak cezaevine gönderildi.